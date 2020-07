Montanier is tevreden met zijn jeugd en heeft plannetje: "Lizarazu was eerst een nummer 10, geen back"

Na de overwinning tegen Waremme (5-2) afgelopen woensdag, is Standard op hetzelfde elan verder gegaan door te winnen van Kortrijk (3-2).

Standard nam zaterdag de maat van Kortrijk in een oefenwedstrijd op de Academie Robert Louis-Dreyfus. "We hebben tegen een goed Kortrijk gespeeld dat Standard in het verleden vaak in moeilijkheden heeft gebracht, al is het nu nog maar een voorberende wedstrijd", ondersteep Standard-trainer Philippe Montanier.

"Het wa een drukke week en sinds vrijdag hebben we de fysieke sessies verdubbeld. Ik zie progressie in de vloeibaarheid van ons spel. Jammer genoeg slikken we in de laatste tien minuten nog twee doelpunten toen het nog 3-0 stond. Maar ik ben nu nog vergevingsgezind", legt de Franse oefenmeester uit.

Over de jeugd en Lizarazu

De voormalige trainer van Real Sociedad en Lans sprak vervolgens over de jongeren. "Ze maken soms nog grote fouten maar ik zie goede dingen. De intentie is er en de mentaliteit ook. Ze zijn er om alles te geven en hun tanden te laten zien, dat verwacht ik van hen", klinkt het.

Centrale verdediger Damjan Pavlovic heeft opnieuw 45 minuten op de linksachter gestaan, niet de gebruikelijke positie dus voor de jonge verdediger. "Maar het was weer niet slecht. Ik heb een zekere Lizarazu gekend die een jonge nummer 10 was en evolueerde naar een fantastische linksachter. Het is misschiein geen parallel, maar Damjan is een slimme voetballer met veel kwaliteiten die ons helpen kan waar nodig. Bovendien is het in het moderne voetbal een belangrijke positie, die zijkant", verduidelijkt Montanier zijn keuze.