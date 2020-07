Kent u deze ex-Liersespeler nog? 'Op verlanglijst van Everton en Sporting Lissabon'

Kent u Wanderson, zoon van Wamberto, nog? De ex-speler van Beerschot en Lierse speelt ondertussen in Krasnodar maar mogelijk niet lang meer.

Het Russische Sports Express denkt immers te weten dat de aanvaller op de verlanglijst staat van Everton en het Portugese Sporting Lissabon.

De Belgische Braziliaan speelt sinds 2017 voor Krasnodar. De Russische ploeg kocht hem voor 8 miljoen euro over van RB Salzburg. Daarvoor begon hij zijn Europese avontuur buiten België bij Getafe.

Wanderson en Krasnodar staan in Rusland op een gedeelde tweede plaats. In 16 wedstrijden kwam hij 3x tot scoren en leverde hij 3 assists. Hij is nog altijd 'maar' 25 jaar en zou toch bijna 10 miljoen euro waard zijn. Hij heeft nog een contract tot medio 2022.