6 juli 2018, Rode Duivels schakelen titelfavoriet Brazilië uit op het WK

Exact twee jaar geleden namen de Rode Duivels het op tegen Brazilië, dat met uitstek dé favoriet was voor de eindzege op het Wereldkampioenschap in Rusland. De Belgen behaalden een memorabele zege, door de Brazilianen met 2-1 te verslaan.

Weinig Belgen hielden rekening met een overwinning. Na de geweldige comeback tegen Japan hadden de Rode Duivels hun hoogtepunt misschien wel al bereikt. Maar onze gouden generatie maakte het waar.

Het Brazilië van sterspeler Neymar werd bij de keel gegrepen en Lukaku, Hazard en De Bruyne deden de Brazilianen pijn in de omschakeling. Er was wel wat geluk mee gemoeid om op voorsprong te komen. Kompany schampt de bal bij een hoekschop, waardoor Fernandinho de bal ongelukkig in eigen doel werkt.

Brazilië kreeg de bal, maar gevaar kwam er niet langs hun kant. En na een geweldige actie van Lukaku zette De Bruyne met een droge knal de 2-0 op het bord. De Rode Duivels zaten op een wolk en Brazilië leek op geen enkel moment terug in de wedstrijd te komen.

Maar de druk van de Brazilianen werd groter en uiteindelijk zorgde invaller Renato Augusto voor de aansluitingstreffer. De Brazilianen deden er alles aan om de gelijkmaker te maken, maar Thibaut Courtois hield met een ultieme redding ook Neymar nog van een doelpunt.

De Belgen stroomden door naar de halve finale en zouden uiteindelijk nog brons halen. Hun beste prestatie ooit.