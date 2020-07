UPDATE: KV Kortrijk lost keeperstekort op en huurt doelman Jakubech nog een jaartje

KV Kortrijk zat met een keeperstekort, want de overeenkomsten met Sébastien Bruzzese en Adam Jakubech liepen op 30 juni af. De onervaren Maxim Deman was zo de enige doelman in de kern, maar een oplossing was in de maak.

Het contract van Sébastien Bruzesse bij KV Kortrijk liep op 30 juni af en Adam Jakubech keerde na zijn uitleenbeurt terug naar het Franse Lille OSC. Door de nakende overname van Moeskroen door Lille leek het erop dat Jakubech naar le Canonnier zou trekken, maar volgens Franse bronnen was hij opnieuw onderweg richting het Guldensporenstadion. Volgens Foot Mercato heeft de 22-jarige doelman zijn contract bij Lille verlengd en gaat de Noord-Franse club de Sloveen opnieuw uitlenen aan de Kerels. Jakubech kreeg in november zijn eerste basisplaats in de Jupiler Pro League en gaf die ook niet meer af. Hij hield in 14 competitiewedstrijden drie keer zijn netten schoon. 🙌 𝗕𝗢𝗬𝗦 𝗔𝗥𝗘 𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗜𝗡 𝗧𝗢𝗪𝗡 🙌



✍️ Adam Jakubech wordt opnieuw geleend voor één seizoen van @losclive!



Welcome back, Jakubech!



🔴⚪ #WeDoenVoort #JakuBACK — KV Kortrijk - 🏡 (@kvkofficieel) July 6, 2020 Update: KV Kortrijk heeft het akkoord met Lille afgerond om Jakubech opnieuw voor één seizoen te lenen, net zoals vorig seizoen dus. Kortrijk had van het dossier van Jakubech een prioriteit gemaakt. Wellicht zal KVK ook nog een andere keeper aantrekken.