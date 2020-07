KV Mechelen-verdediger hoopt op telefoontje van de club: "Als ik hier tot 2024 kan bijtekenen, dan graag!"

Zonder maatje en concurrent Alexander Corryn is Lucas Bijker voorlopig vrij zeker van zijn plaats op de linksback. Na Nieuwjaar komt dan de Zweed Viktor Wernersson, maar tegen dan hoopt hij zich al bewezen te hebben. En hopelijk ook een nieuw contractvoorstel gekregen te hebben...

De 27-jarige Bijker ligt nog tot het einde van komend seizoen onder contract en de club heeft nog een optie voor een bijkomend seizoen. "Vertrekken? Geen moment aan gedacht!", zegt hij in GvA. "Toen Mechelen in 2018 aanklopte, heb ik bewust voor stabiliteit gekozen. Ik heb het hier hartstikke goed, met nog een jaar contract. Maar het zou zomaar kunnen dat de club binnenkort tegen mij zegt: 'Nou jongen, je bent leuk en aardig, maar we gaan op zoek naar iets anders'.”

Stiekem hoopt hij op eenzelfde behandeling als Schoofs, Peyre en Togui. “Ik besef dat ik dit seizoen ook voor mijn persoonlijke toekomst speel. Verscheidene jongens verlengden al tot 2024. Ik hoop dat ze mij binnenkort ook eens bellen. Want ik zit hier goed. Als ik hier een gelijkaardig contract kan tekenen, dan graag!”