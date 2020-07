Courtois op recordkoers: "Nu hij zo dichtbij is, houdt Thibaut zich daar wel mee bezig"

Geen kat in Spanje die nog kritiek heeft op Thibaut Courtois. Meer nog: hij wordt momenteel de hemel in geprezen door de journalisten. Een groot verschil met vorig jaar toen hij nog het onderwerp van kritiek was. Maar na de hervatting haalde hij de ballen vlotjes uit zijn doelvlak.

Vader Thierry Courtois ziet ook dat het zijn beste seizoen ooit kan worden. Nog straffer als bij Atlético Madrid. En hij kan de Trofeo Zamora, als minst gepasseerde doelman van de ­Primera División, winnen. “Het zou de derde keer zijn dat hij die wint. En een doelman van Real die die prijs pakt, dat gebeurt niet vaak… Het kan echt zijn beste seizoen ooit worden", aldus Thierry in GvA. "Er is ook nog dat clubrecord van Francisco Buyo dat hij kan breken, als hij nog drie keer de nul houdt. Nu hij zo dichtbij is, is Thibaut daar wel mee ­bezig. En het kan lukken, tenzij Real over twee speeldagen al kampioen is en Aréola de laatste matchen zijn kans krijgt. Dat blijft ook het belangrijkst, hè: ­kampioen worden.”