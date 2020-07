Goed nieuws voor Rode Duivels van Tottenham? Zware schorsing voor Eric Dier

Slecht nieuws voor Tottenham en Eric Dier. De centrale verdediger wordt namelijk voor vier wedstrijden geschorst na zijn aanvaring met een supporter tijdens de wedstrijd tegen Norwich enkele maanden geleden.

Na de ruzie tussen Son en Lloris en de mindere resultaten sinds de heropstart, heeft Tottenham nog meer slecht nieuws gekregen. Met Eric Dier zullen ze de komende wedstrijden namelijk een titularis moeten missen.

De Engelse Federatie heeft aangekondigd dat Eric Dier voor de volgende vier wedstrijden geschorst is. De Engelsman stond afgelopen maart, na de uitschakeling tegen Norwich in de FA Cup, op de tribune om een supporter aan te vallen. Hij kreeg ook een boete van 40.000 pond, min of meer 44.000 euro.

De schorsing van Dier zou wel eens goed nieuws kunnen zijn voor de Rode Duivels, want zo zouden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen de komende weken eventueel vaker hun kans kunnen krijgen van José Mourinho.