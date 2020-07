Kevin De Bruyne moet opboksen tegen zowat het hele Liverpool-team, maar Roberto Martinez weet het zeker: "De Bruyne is speler van het jaar"

Aan het einde van het seizoen ontvangt de beste speler uit de Premier League de 'PFA Player of the Year'-award. Kevin De Bruyne behoort tot een van de topfavorieten.

Sadio Mané, Jordan Henderson, Virgil Van Dijk, Mohamed Salah,... het is moeilijk te zeggen wie er bij Liverpool nu net dat tikkeltje beter presteerde dan de rest van het team. Liverpool werd overtuigend kampioen en heeft zowat op elke positie wel iemand lopen die kan meedingen naar de prijs voor beste speler van het seizoen.

Maar dé grote favoriet loopt misschien wel rond bij Manchester City. Kevin De Bruyne was dit seizoen weer enorm bepalend voor City en manifesteerde zich als dé ster van de ploeg. Geen Aguëro of Raheem Sterling die dit seizoen zo bepalend waren, maar wel Kevin De Bruyne. De man waarop Pep Guardiola altijd kan rekenen.

Dat vindt ook Roberto Martinez, die voor De Bruyne kiest als 'PFA Player of the Year'. "Liverpool is een waardige kampioen. Zij waren het beste team. Maar als je alle wedstrijden bekijkt moet je kunnen toegeven dat hij de beste speler in de Premier League was. Hij was zo bepalend. Niemand die zo'n passing in de benen heeft als De Bruyne. Hij ziet dingen, die anderen niet zien", is de bondscoach vol lof aan Amazon Prime.

Dat De Bruyne er alweer een ijzersterk campagne heeft opzitten, daar valt wel wat voor te zeggen. In 31 wedstrijden scoorde de middenvelder 11 keer en gaf hij ook maar liefst 17 assists.