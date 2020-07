🎥 Rondje Europa: Barcelona veroordeelt stadsgenoot Espanyol, Mertens en Trossard doen de netten trillen

Op woensdagavond stonden in de grote Europese competities nog enkele mooie duels op het programma. Er kwamen ook enkele Belgen in actie, zoals Dries Mertens, die zijn doelpuntenrecord nog wat verder uitdiepte bij Napoli.

Beginnen doen we bij een duel zonder landgenoten. In Spanje stond de Catalaanse derby op het programma. Barcelona nam het op tegen kleine broer Espanyol en won met het kleinste verschil, zonder te overtuigen. Suarez scoorde het enige doelpunt van de partij. Op vijf minuten tijd werden Pol Lozano en Ansu Fati uitgesloten. Door de drie punten nestelt Barça zich weer in het spoor van Real Madrid, Espanyol is mathematisch zeker van degradatie.

In de Premier League kon Brighton & Hove Albion niet winnen van landskampioen Liverpool. Leandro Trossard maakte het nog spannend door vlak voor rust te milderen na treffers van Salah en Henderson. Na de pauze zette de Egyptenaar orde op zaken.

De netten doen trillen tegen de landskampioen ✅💥🇧🇪 @LTrossard pic.twitter.com/z2Q0ehE0gT — Play Sports (@playsports) July 8, 2020

In de Serie A waren er zeges voor Napoli en Atalanta. Mertens zette zijn club op voorsprong, Goldaniga maakte gelijk voor Genoa en Lozano was in minuut 66 zowaar de held voor Napoli. Castagne viel in tijdens de 2-0 zege van Atalanta tegen Sampdoria. Roma pakte de scalp van Parma.