Champions League en Europa League zullen uitgespeeld worden zonder publiek

Het verdere vervolg van de Europese competities zal zonder publiek gespeeld worden, dat heeft de UEFA meegedeeld.

Geen fans tijdens de resterende wedstrijden van zowel de Champions League als de Europa League. Dat werd op donderdag beslist en meegedeeld door het Uitvoerend Comité van de UEFA. Gezien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, zullen de wedstrijden achter gesloten deuren doorgaan.

De confrontaties in beide toernooien staan op het programma in augustus. Vanaf de kwartfinales worden de duels op neutraal terrein en in één duel afgewerkt. Voor de Champions League verhuizen de laatste acht naar Lissabon, voor de Europa League trekken ze naar Duitsland.

Maar eerst moeten de terugwedstrijden nog van de 16e finales afgewerkt worden. De UEFA deelde mee dat die wedstrijden in het stadion van de thuisclub moeten plaatsvinden.