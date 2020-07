Topaankoop zal Real Madrid komende zomer niet verlaten: "Ik reken volgend seizoen nog op hem"

Vorige zomer haalde Real Madrid onder andere Eden Hazard, Eder Militao, Ferland Mendy en Luka Jovic. Maar geen van die spelers, met uitzondering van Mendy misschien, heeft zich bij de Spaanse topclub al weten manifesteren als toptransfer.

Het verhaal van Eden Hazard is gekend. Door blessures kon hij zijn kwaliteiten nog niet echt tonen. Voor Luka Jovic is het echter een ander verhaal. De Servische aanvaller kwam voor 60 miljoen euro over, maar krijgt amper speeltijd.

Karim Benzema is zodanig in vorm dat Zidane de Franse spits er zelden afhaalt. Wanneer dat toch eens gebeurt krijgt Jovic een handvol minuten om zich te bewijzen. Te weinig en daarnaast laat de spits zich ook naast het veld niet van zijn beste kant zien.

Eerder vertrok hij al naar Servië en lapte hij de genomen maatregen omtrent het coronavirus aan zijn laars. En ook nu is de Serviër in quarantaine gezet, nadat hij in contact kwam met een vriend die positief testte.

Spaanse media kondigden zijn vertrek al aan, maar Zindedine Zidane wil Jovic graag houden. "We kunnen geen risico nemen en daarom zit hij in quarantaine. Hij is daar natuurlijk niet gelukkig mee, maar hij zal snel terugkeren. Ik reken nog op hem en dat zal ik ook volgend seizoen nog doen, ondanks de geruchten over een vertrek. Hij is een getalenteerde speler met veel capaciteiten, ook al speelde hij niet zo veel."