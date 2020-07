'Real Madrid komt met uitgekiend plan om Kylian Mbappé gratis weg te plukken bij PSG'

Kylian Mbappé is al langere tijd het grote doelwit van Real Madrid. De Franse superster stak zijn bewondering voor de club zelf ook al niet onder stoelen of banken.

Maar Mbappé is nog steeds eigendom van PSG en om hem daar weg te lokken, zal een club een stevige som op tafel moeten leggen. Maar volgens Diario OK heeft Real Madrid nu een plan uitgedokterd om Mbappé gratis naar de Spaanse hoofdstad te halen.

Het zou aan Mbappé willen vragen zijn contract uit te doen, om dan gratis naar Real Madrid te trekken. Om te voorkomen dat Mbappé zijn contract alsnog verlengd, zou Real Madrid een som van maar liefst 100 miljoen euro hebben klaarliggen aan tekengeld voor de Franse aanvaller.

Gezien de goede band tussen beide clubs, is het nog maar de vraag hoeveel er waar is van deze geruchten. Wat wel als een paal boven water staat, is dat Florentino Perez en Real Madrid bereid zijn ver te gaan voor Kylian Mbappé.