"Als ik de fans van Lommel veel wauw-momenten kan bezorgen, is mijn opdracht al grotendeels geslaagd"

Lommel SK heeft met de Engelsman Liam Manning een nieuwe trainer aangetrokken die het gewend is om met de jeugd te werken. Daar wil de City Football Group ook naartoe: bij Lommel jonge talenten beter maken. Maar Manning wil de fans ook attractief voetbal geven.

Waarom Manning, die vooral in het Engelse jeugdcircuit naam maakte, voor Lommel koos? “Eén, de CFG wil jonge spelers met een groot potentieel een platform aanbieden om een mooie carrière uit te bouwen. Lommel staat bekend om zijn degelijke jeugdwerking, dat platform gaan we verder ontwikkelen. En twee, dit is de perfecte volgende stap in mijn loopbaan", zegt hij in HBvL.

Manning wil alvast iets op de mat laten leggen waarmee de fans tevreden zijn. "Ik wil mensen entertainen, vermaken. Dat is zeker zo belangrijk als resultaten. Als ik de fans van Lommel veel wauw-momenten kan bezorgen, is mijn opdracht al voor een belangrijk stuk geslaagd. Ik kan niet wachten om de Belgische voetbalcultuur op te snuiven. Dat land is de voorbije jaren een kweekvijver van kwalitatief hoogstaande spelers. Enkelen van hen maken deel uit van de CFG. Het zal me benieuwen hoe ze dat daar voor mekaar krijgen.”