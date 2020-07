Daar is het volgende record voor Lionel Messi: op gelijke hoogte met Thierry Henry

Lionel Messi is ondertussen 33 jaar en is al jaren een van de beste spelers ter wereld. Toch zijn er nog records die niet op naam staan van de Argentijn. Zaterdagavond is er alleszins verandering gekomen bij eentje.

Want in de wedstrijd op het veld van Real Valladolid leverde Messi de assist voor de 0-1 van Arturo Vidal. Niets speciaals, toch?

Jawel, want het was de 20e assist van Messi dit seizoen. Niets speciaals, toch?

Jawel, want hij evenaart nu het La Liga-record van meeste assists in één seizoen. Ook Xavi had er 20 in het seizoen 2008/2009.

Dat is al speciaal, maar Messi is nu ook samen met Thierry Henry de enige voetballer die deze eeuw goed is voor minstens 20 doelpunten én 20 assists in één seizoen. Henry deed het in het jaar 2002/2003, zo'n 17 jaar geleden.

Henry scoorde toen 24 doelpunten en leverde 20 assists. Messi zit voorlopig aan 22 doelpunten en 20 assists met nog 2 wedstrijden te spelen.

20 goals and 20 assists in a single league season this century: Thierry Henry 2002-03-Leo Messi 2019-20End of list. pic.twitter.com/A9emiBCfLY — B/R Football (@brfootball) July 11, 2020