In Italië zijn strafschoppen tegenwoordig wel héél goedkoop, Atalanta-coach furieus: "Dit is ketterij!"

In Italië zijn ze met de strafschoppen aan het zwieren alsof het niks is. In Juventus-Atalanta was het ook van dat. Atalanta - met Castagne tussen de lijnen - leek lang op weg naar de overwinning, maar Cristiano Ronaldo kreeg nog twee licht toegekende strafschoppen om een punt te pakken.

Na twee discutabele handsballen ging de bal op de stip. Cristiano Ronaldo wist daar uiteraard wel raad mee. Na afloop hadscheidsrechter Piero Giacomelli de boter gegeten. De Roon kreeg van dichtbij de bal hard tegen zijn elleboog aangeknald, maar Giacomelli wees resoluut naar de stip. Ook invaller Luis Muriel kreeg de bal zonder dat hij het doorhad tegen de hand, waardoor Ronaldo de stand in de slotminuten gelijk kon trekken. Atalanta-coach Gian Piero Gasperini was ziedend na afloop. “De regels zijn zo bepaald, maar in mijn ogen is het ketterij. Moeten we onze manier van verdedigen veranderen? Ja, laten we onze armen eraf snijden. Het is puur interpretatie, het is in alle competities anders. Er moet echt iets veranderen.”