Wie is de beste speler van de Premier League? Trossard is duidelijk: "De Bruyne steekt er bovenuit"

Kevin De Bruyne had geen voet in één van de goals van Manchester City tegen Brighton&Hove, maar was wel weer zijn gewoonlijke indrukwekkende zelf. Dat zag ook Leandro Trossard, die hem de prijs van beste speler van de Premier League zeker gunt.