Maar liefst zes(!) spelers van FC Zürich testen positief op Corona, maar de ploeg geeft geen forfait: "Beloften zullen komende wedstrijden moeten aantreden."

Bij FC Zürich zitten ze met de handen in het haar. Meerdere spelers zijn besmet met het coronavirus. Toch willen ze geen forfait geven voor de wedstrijd van dinsdag tegen FC Basel. De voorzitter, die ook besmet is, geeft uitleg op hun website.

Op de clubwebsite staat te lezen dat het Zwitsers team gaan forfait zal geven maar hun beloften op het veld zullen sturen. Ook bij het thuisduel tegen de Young Boys van zaterdag zal dat het geval zijn.

“We hebben de pro’s en contra’s tegen elkaar afgewogen en in het belang van het Zwitserse voetbal kiezen we ervoor om de matchen tegen Basel en Young Boys te spelen. Als wij op deze manier kunnen verzekeren dat de competitie tot het einde kan worden afgewerkt, dan is dit in het belang van alle Super Leagueclubs", geeft de voorzitter nog mee.

Vorig weekend bleek Zürich-verdediger Mirlind Kryeziu besmet te zijn geraakt. Daardoor werd besloten om het ganse in quarantaine te brengen en te testen. Nog heel wat andere spelers en stafleden bleken ook besmet te zijn. Zes spelers en drie stafleden om exact te zijn. Ook de voorzitter testte positief.