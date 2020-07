🎥 KV Oostende strikt Belgische jeugdinternational

KV Oostende kondigt op haar website de komst van jeugdinternational Arthur Theate aan. De speler komt over van Standard en trainde ondertussen al twee weken mee met de Kustboys.

Arthur Theate werd vandaag voorgesteld bij KV Oostende. De jonge verdediger tekende voor drie seizoenen plus optie aan de kust.

Theate doorliep zijn jeugdopleiding bij Standard en KRC Genk.

Ook de bij nationale jeugdploegen is hij vaste klant.

Trainer Alexander Blessin is alvast enthousiast:

"Arthur is enorm leergierig. Hij maakt nog foutjes maar voor zo'n jonge speler is dat normaal. Het belangrijkste is dat hij nog veel progressiemarge heeft."

De 20-jarige verdediger speelde al mee in oefenwedstrijden tegen Varsenare en Zwevezele. Tegen Varsenare kwam hij zelf al tot scoren toe.

Voorzitter Gauthier Ganaye: "Met Arthur kiezen we voor een beloftevolle Belgische jonge speler. Tijdens zijn testperiode bewees hij dat hij uit het juiste hout gesneden is."

Op de twitter account van KV Oostende lieten ze de jonge speler zichzelf al eens kort voorstellen in een filmpje: