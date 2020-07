Welke Financial Fair Play? Hoe Manchester City dan toch Europese schorsing omzeilt

De Uefa was begin dit jaar niet mals voor de Citizens. City leefde volgens hen de regels van de Financial Fair Play niet na en de Uefa eiste een zware straf: dertig miljoen euro boete, maar belangrijker, een tweejarige uitsluiting van Europees voetbal.

Met de moed der wanhoop trok Manchester City naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Door een gebrek aan bewijs enerzijds en verjaring van enkele andere inbreuken anderzijds besloot het TAS dan maar om een wel erg milde strafmaat uit te spreken: een boete van tien miljoen. Een habbekrats voor de steenrijke club. En dus geen Europese uitsluiting... Een opluchting van formaat voor City: enkele sterspelers gaven aan om een vertrek te overwegen als er geen Europees voetbal gespeeld mocht worden. Die onzekerheid is nu van de baan: Manchester City kan ook volgend seizoen op jacht naar de Beker met de Grote Oren.

Op Twitter wordt de beslissing van het TAS op erg veel verontwaardiging onthaald. Hoe kan het zijn dat Manchester City (quasi) wordt vrijgesproken? Wat is het nut van Financial Fair Play, als er toch geen rekening mee wordt gehouden?

De UEFA reageerde alvast dat ze 'akte hebben genomen van de beslissing van het TAS.' Daarnaast verdedigen ze het nut van Financial Fair Play. "De FFP heeft de voorbije jaren al een erg significante rol gespeeld in de bescherming van clubs. Het blijft ons doel om de clubs gezond te houden en we blijven geloven in de principes van de Financial Fair Play."

Hard to see how UEFA’s FFP rules can survive this. In fact, can UEFA survive the ramifications?

FFP RIP? Not according to Uefa: "Over the last few years, FFP has played a significant role in protecting clubs and helping them become financially sustainable and Uefa and ECA remain committed to its principles." Yet CAS, and Uefa handling of #mcfc case, have badly wounded FFP.