📷 Nieuwe episode in Bale-soap: Welshman maakt zich stilaan onmogelijk met gedrag op de bank

Bale - die zo'n 570.000 euro per week verdient - pakte een rolletje tape en deed alsof hij een verrekijker in zijn hand had. De onverschilligheid waarmee hij op de bank zat, stoorde heel wat mensen.

Bale wil weg bij Real en lijkt daar met zijn acties op aan te sturen. Eerder kwam hij al in opspraak nadat hij met een mondmasker over zijn ogen deed alsof hij lag te slapen.

👀 Surely not?!



😂 Laughed as Zinedine Zidane made his fifth sub of the game

💤 Put his face mask over his eyes and laid back



🎢 Gareth Bale may have angered Real Madrid once again...



👇 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #WalesGolfMadridpic.twitter.com/xCRooR3d6v