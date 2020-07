Waasland-Beveren gaat zich niet gewonnen geven: "Maar één oplossing, anders zullen we al onze rechten vrijwaren"

Waasland-Beveren gaat niet plooien. Ze zitten er nu al zover in dat ze zich gaan weren als een duivel in een wijwatervat. Straks kunnen ze de hele competitie nog platleggen, vrezen sommige leden van de Pro League.

Dat Waasland-Beveren straks niet gaat stoppen als de degradatie herbevestigd wordt, mag duidelijk zijn. Op 31 juli - een week voor de competitiestart - wordt daarover gestemd.

"We willen alle rechtsmiddelen vermijden, en dan is er maar één oplossing, dat is achttien clubs", zegt voorzitter Dirk Huyck in HLN. "Anders zullen we al onze rechten vrijwaren. De verliezer van de partij van OH Leuven en Beerschot kan zich trouwens ook nog richten naar het BAS."