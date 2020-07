Guardiola nodigt Klopp en Mourinho uit hem te bellen om hen 'beslissing van TAS uit te leggen'

De beslissing van het TAS om Manchester City niet te schorsen is niet goed gevallen bij José Mourinho en Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp noemde het na het verdict van het TAS 'geen goede dag voor het voetbal.' Mourinho ging nog een stapje verder en noemde het een schandalige beslissing. Pep Guardiola reageerde op de kritiek van zijn collega-managers met enige ironie.

"Als ze willen praten, ik ben beschikbaar", laat Guardiola weten aan SkySports. "Het verdict, bepaald door drie onafhankelijke juryleden, is duidelijk. Maar als ze willen praten, ze hebben mijn telefoonnummer. Ze mogen mij bellen en dan zal ik het hen uitleggen."

Volgens de Catalaan is de naam van City nu gezuiverd. "Er stelt zich helemaal geen probleem. Ook al denk ik dat dit alles niet nodig was, het is nu duidelijk dat we niet vals hebben gespeeld. Er valt ons niets te verwijten, zoals we gezegd hebben van bij het begin."