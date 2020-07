Ferguson vertelt schitterende anekdote over hoe hij Cristiano Ronaldo haalde: "Ik vertelde mijn bazen dat hij O'Shea aan de zuurstoffles had gekregen"

Cristiano Ronaldo kwam bij Sporting Clube de Portugal aan de oppervlakte, maar de Portugees ontbolsterde pas echt bij Manchester United. In een anekdote vertelt sir Alex Ferguson hoe hij het laatste duwtje kreeg om hem binnen te halen.

In 2003 verruilde Cristiano Ronaldo Portugal voor Manchester United. The Red Devils hadden CR7 al even op de radar, maar een onderlinge oefenwedstrijd gaf de doorslag.

“John O’Shea moest Cristiano dekken”, vertelt de voormalige manager van United in zijn biografie. “Na de eerste actie van Ronaldo vloog ik al uit tegen John. Hij moest korter op die jongen spelen.”

Ook op de bank was Ronaldo gespreksonderwerp nummer één. Ik stelde mijn spelers gerust door te zeggen dat we al een akkoord hadden met de speler

Maar O’Shea wist zich geen raad met Ronaldo. “Ik zag de verbijstering in zijn ogen sluipen. Ook op de bank was Ronaldo gespreksonderwerp nummer één. Ik stelde mijn spelers gerust door te zeggen dat we al een akkoord hadden met de speler”. (lacht)

“Na de wedstrijd liep ik naar de directors box om onze CEO te spreken”, besluit Ferguson. “Ik liet hem weten dat we niet vertrokken zonder de handtekening van Ronaldo. Hij vroeg me of die jongen zo goed is? Hij heeft ervoor gezorgd dat John aan de zuurstoffles is moeten gaan hangen…”