Wat staat er nog op het spel in de grote competities? Kampioenschappen, maar vooral héél veel CL-geld: het overzicht!

De competitie in België werd half maart stilgelegd, begin augustus volgen nog enkele belangrijke duels met OH Leuven - Beerschot en de bekerfinale. In de grote competities in het buitenland naderen we ook het einde. Wat staat er de komende weken nog allemaal op het spel? Een overzichtje.

Engeland

In de Premier League zijn we inmiddels aan speeldag 36 van de 38 aangekomen, het doek valt er op zondag 26 juli. Doordat Manchester City geen Europese ban meer krijgt, is de strijd om plek 4 en het bijbehorend ticket voor de Champions League eens te meer belangrijk geworden.

Liverpool is kampioen, Manchester City is zeker van de tweede plaats. Voor de andere stekjes is het wél nog bijzonder spannend. Chelsea deed een goede zaak door te winnen van Norwich City, Leicester City en Manchester United spelen donderdag nog. Op de slotspeeldag spelen die nog tegen elkaar mogelijk een rechstreeks duel om de CL-plek.

Het opheffen van de Europese ban van Manchester City heeft zijn gevolgen

Wolverhampton is ook nog niet kansloos, temeer ze nog op bezoek bij Chelsea spelen en die ook nog op Liverpool een moeilijke wedstrijd hebben.

3. Chelsea 63 (Uit Liverpool, thuis Wolverhampton)

4. Leicester City 59* (Thuis Sheffield United, uit Tottenham, thuis Manchester United)

5. Manchester United 59* (Uit Crystal Palace, thuis West Ham United, uit Leicester City)

6. Wolverhampton 55* (Uit Burnley, thuis Crystal Palace, uit Chelsea)

7. Sheffield United 54* (Uit Leicester City, thuis Everton, uit Southampton)

8. Tottenham Hotspur 52* (Uit Newcastle, thuis Leicester City, uit Crystal Palace)

Onderaan is Norwich City al veroordeeld tot de Championship. Ook voor Bournemouth en Aston Villa ziet het er niet goed uit, terwijl er nog drie ploegen net boven de rode lijn moeten opletten voor degradatie. Vanuit de Championship lijken Leeds en West Bromwich Albion of Brentford de top-2 te gaan uitmaken. Ook Fulham speelt zeker de play-offs.

15. Brighton & Hove Albion 36 (Southampton uit, Newcastle thuis, Burnley uit)

16. West Ham United 34 (Watford thuis, Manchester United uit, Aston Villa thuis)

17. Watford 34 (West Ham United uit, Manchester City thuis, Arsenal uit)

18. Bournemouth 31 (Manchester City uit, Southampton thuis, Everton uit)

19. Aston Villa 30 (Everton uit, Arsenal thuis, West Ham United uit)

Manchester City won de League Cup en kan ook nog de FA Cup winnen, in de halve finales speelt het tegen Arsenal. Manchester United - Chelsea nemen het dit weekend op in de andere halve finale.

Spanje

Zondag 21 juli valt het doek over LaLiga, op donderdag kan de titelstrijd alvast beslist zijn. Real Madrid heeft vier punten bonus op Barcelona, een thuiszege tegen Villarreal is dus genoeg voor de titel. Barcelona is zeker van de tweede plek, Atlético Madrid en Sevilla maken onder elkaar uit wie derde wordt - ook zij mogen beiden naar de Champions League.

Onderaan is Espanyol al veroordeeld tot degradatie, Leganes en Mallorca staan vier punten in het krijt bij Celta Vigo en Alaves. Zij spelen de komende vier dagen dus hun laatste troeven uit. Vanuit de tweede klasse lijkt Cadiz op weg naar LaLiga, voor plekken 2 en 3 komen nog héél veel teams in aanmerking.

Real Sociedad en Athletic de Bilbao staan in de bekerfinale, een datum is er nog niet omdat beide ploegen overeenkwamen dat ze op publiek hopen voor deze wedstrijd.

Italië

In Italië moeten we nog wel een tijdje verder voetballen, speeldag 33 (van de 38) opende dinsdag met een 6-2 overwinning van Atalanta. Juventus lijkt echter op weg naar het kampioenschap, de strijd om de Champions League is ook niet meer zo spannend op zich gezien de gigantische kloof tussen de nummers 4 en 5. Ook de strijd om de Coppa Italia is al beslecht in het voordeel van Napoli.

1. Juventus 76*

2. Atalanta 70

3. Internazionale 68*

4. Lazio 68*

5. Roma 54*

Onderaan lijken Brescia en SPAL ook volgens voor de kat, Lecce maakt wél nog een kans om zich te redden en vele teams zij nog niet helemaal zeker van hun stekje. Benevento is al zeker van de titel in de Serie B, ook Crotone staat dicht bij promotie. De play-offs om het derde ticket worden nog spannend.

13. Fiorentina 36

14. Sampdoria 35

15. Udinese 35

16. Torino 34

17. Genoa 30

18. Lecce 29

19. Brescia 21

20. SPAL 19

Duitsland

In Duitsland is alles afgerond en beslist: Bayern München is kampioen, ook Borussia Dortmund, Leipzig en Mönchengladbach spelen Champions League. Bayern won ook de Duitse Beker.

Werder Bremen wist zich te redden na barrages, Dusseldorf en Paderborn zakken wel ten voordele van Bielefeld en Stuttgart.

Frankrijk

Ook in Frankrijk is alles beslist, nadat de competitie er werd afgefloten. PSG is kampioen, Marseille mag mee naar de Champions League en Rennes als nummer drie naar de voorrondes. Amiens en Toulouse degraderen, Lens en Lorient komen in de plaats.

PSG speelt nog tegen Lyon in de Ligabeker en tegen Saint-Etienne in de Coupe de France de komende weken.

Champions League

Vanaf 7 augustus beginnen de achtste finales van de Champions League. Lyon en Napoli kunnen via die Europese beker nog een ticket voor de Champions League afdwingen, ook voor Chelsea is er op die manier een extra kans - al staan ze met 0-3 in het krijt na de heenmatch.

Opmerkelijk: Leipzig, Atlético Madrid, PSG of Atalanta vaardigen een finalist af in een "makkelijke" tabelhelft, waar Real of Manchester City in een kwartfinale tegen Juventus kan vallen en Bayern München tegen Barcelona.

Europa League

Vanaf 5 augustus beginnen de achtste finales van de Europa League. Onder meer Wolverhampton, Manchester United en Roma krijgen zo een kans op een rechtstreeks ticket voor de Champions League.