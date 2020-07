Osimhen bewierookt Charleroi en... "Ik heb toen tegen mijn makelaar gezegd dat ik op een dag het ongelijk van Club Brugge en Zulte Waregem zou bewijzen"

De transfer van Victor Osimhen van Lille OSC naar SSC Napoli is in kannen en kruiken. De Napolitanen betalen naar verluidt 82 miljoen euro voor de voormalige aanvaller van Sporting Charleroi. Opvallend: hij wil nog enkele clubs hun ongelijk bewijzen.

We schreven eerder al dat Victor Osimhen werd doorgestuurd bij Club Brugge en Zulte Waregem alvorens hij zijn krabbel zette onder een contract bij Sporting Charleroi. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Victor Osimhen werd door VfL Wolfsburg naar Europa gehaald, maar dat werd geen succes. “Ik herinner me nog dat mijn makelaar me toen een club uit de Belgische eerste klasse beloofde”, vertelt de Nigeriaan in zijn vaderlandse media. “Het kon me op dat moment niet schelen. Ik zou zelfs in vierde klasse gevoetbald hebben.”

“Club Brugge was de eerste club die contact zocht”, vervolgt Osimhen. “Ze belden mij en ze wilden mij zien, maar uiteindelijk kreeg ik te horen dat ze me niet zouden aanwerven. Hetzelfde verhaal bij Zulte Waregem. Ik heb toen tegen mijn makelaar gezegd dat ik op een dag hun ongelijk zou bewijzen.”

Ik vergeet het telefoontje van Sporting Charleroi nooit

“En toen kwam Charleroi”, besluit de aanvaller. “Dat telefoontje vergeet ik nooit. Ik kon mijn contract zelfs tekenen voor de medische proeven werden afgelegd. Ik was in de wolken na de afwijzingen van Club Brugge en Zulte Waregem. Ik was iets later zelfs beslissend tegen die twee clubs.” (lacht)