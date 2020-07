OFFICIEEL: Lokeren-speler gaat aan de slag in Azerbeidjan

Yusuf Lawal, de 22-jarige Nigeriaanse flankaanvaller, heeft een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag in Azerbeidjan, meer bepaald bij topclub Neftchi Baku.

De 22-jarige Lawal tekende een contract voor twee seizoenen bij Neftchi Baku, waar overigens ook Steven Joseph-Monrose (ex-KV Kortrijk en ex-Racing Genk) onder contract ligt.

Lawal belandde in 2017 bij Lokeren. Afgelopen seizoen was hij goed voor drie assists in dertien wedstrijden. Daarnaast viel hij op door zijn snelheid en kracht.