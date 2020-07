Deze Waasland-Beveren-speler ging lopen met shirt van Neymar, Hayen onder de indruk: "Die sterren zien niet op een inspanning"

7-0 op je doos krijgen. Normaal gezien ben je daar niet goed van, maar als het gaat om een oefenmatch tussen het bescheiden Waasland-Beveren en de wereldsterren van PSG kan je dat wel in enig perspectief plaatsen. Zo ook trainer Nicky Hayen.

"7-0 valt nog ergens mee, als je weet dat Club thuis in de CL vijf goals slikte tegen PSG, en Le Havre vorige week negen goals", aldus Hayen in HLN. De sterren van de Parijzenaars bereidden zich ook voor op de herneming van de Champions League en dat was er aan te zien.

Aan motivatie geen gebrek. "PSG stond al 2-0 of 3-0 voor, maar dan doet Neymar een inspanning van 30 meter om de bal binnen te houden met een tackle, en levert dan een voorzet af. De sterren van PSG hebben alles gewonnen wat er te winnen valt en zien toch niet op een extra inspanning. Knap. Ik vond het toch geslaagd. Later kunnen we zeggen dat we hier op PSG gespeeld hebben."

De speler die met Neymar van shirt kon ruilen was trouwens Maximiliano Caufriez. Wedden dat het voor hem ook geslaagd was?