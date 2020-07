Anderlecht-huurling promoveert met Spaanse club naar La Liga

Slecht een jaar nadat ze waren gedegradeerd, keert SD Huesca terug naar La Liga. Een duidelijke overwinning tegen CD Numancia zorgde ervoor dat de promotie niet meer in gevaar kan komen. Bij SD Huesca speelt Josué Sá, een huurling van Anderlecht.

SD Huesca heeft zich verzekerd van een terugkeer naar La Liga. De Spaanse club won vrijdag met 3-0 van CD Numancia. Met 67 punten kan SD Huesca niet meer ingehaald en aangezien ze op de tweede plaats staan zullen ze promoveren naar La Liga.

SD Huesca zal zo voor de tweede keer in haar geschiedenis in de Spaanse hoogste klasse aantreden. Anderlecht-huurling Josué Sá was er dit seizoen aan het werk, maar het is nog niet duidelijk waar hij volgend seizoen zal spelen.