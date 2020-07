Trekt Mario Götze naar La Liga? Spaanse subtopper toont interesse

Mario Götze zit sinds deze zomer zonder club, want zijn contract bij Borussia Dortmund werd niet verlengd. Daar zou snel verandering in kunnen komen, want de 28-jarige middenvelder kan op belangstelling rekenen uit de Spaanse competitie.

Volgens Sky Sports toont Sevilla interesse in Mario Götze. De besprekingen zijn naar verluidt al begonnen tussen de Spaanse subtopper en de wereldkampioen van 2014, die als vrije speler kan tekenen bij Sevilla. Ook Lazio, AS Roma en Fiorentina hebben interesse getoond in de speler, evenals Herta Berlijn, Monaco en Nice. Götze begon zijn carrière bij Dortmund, maar tussen 2013 en 2016 speelde hij bij titelconcurrent Bayern München. Daar zou het echter niet lopen zoals hij zelf had gehoopt en hij keerde terug naar Dortmund. Zijn oude niveau zou hij echter niet meer halen en daarom werd er dit seizoen besloten om zijn contract niet meer te verlengen.