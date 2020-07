Arjen Robben moet grote terugkeer naar het voetbalveld nog even uitstellen, vleugelspeler reageert teleurgesteld

Arjen Robben kondigde drie weken geleden zijn terugkeer aan. De voormalige winger van Bayern München keert terug naar zijn jeugdliefde Groningen.

Maandag hervatten ze bij Groningen de trainingen, maar Arjen Robben zal daar nog niet bij zijn. De club acht de 36-jarige Robben nog niet klaar en wil geen enkel risico nemen met hem. Robben reageerde teleurgesteld, maar kon er wel begrip voor opbrengen.

"Ik had graag maandag mee aangesloten bij de groep. Ik had graag mijn teamgenoten gezien. Maar de specialisten binnen de club hebben geadviseerd dat niet te doen. Maar het is belangrijker dat ik er sta aan het begin van het seizoen dan tijdens de eerste training. Ik vind het vooral jammer voor de supporters, die mij maandag graag aan het werk hadden gezien. Maar op deze manier kan ik ze beloven dat ze mij nog vaak genoeg in actie zullen zien."