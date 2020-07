Chelsea kent geen problemen met zwak Manchester United en staat tegenover Arsenal in de finale van de FA Cup

Chelsea heeft zich deze makkelijk gekwalificeerd voor de finale van de FA Cup. The Blues wonnen met 1-3 van Manchester United. Giroud, Mount en Maguire (owngoal) waren de doelpuntenmakers van dienst. Bruno Fernandes scoorde nog vanop de stip voor Manchester United, maar het kwam te laat.

Beide ploegen begonnen defensief aan de wedstrijd, maar net voor de rust brak Chelsea de wedstrijd open dankzij een doelpunt van Giroud. De Franse aanvaller is in vorm en hij kwam goed voor zijn man om de bal naast De Gea binnen te tikken. De Spaanse doelman kon hier zeker meer mee doen.

Net na de rust ging het van kwaad naar erger voor David De Gea. Mason Mount leek een ongevaarlijke bal te trappen van buiten de zestien, maar de doelman van Manchester United had de bal compleet verkeerd ingeschat waardoor het 0-2 werd. Manchester United probeerde de bakens nog te verzetten via onder meer Pogba en Greenwood, maar ze hadden het moeilijk om een aanval in elkaar te steken.

Het werd zelfs nog 0-3. De bal werd hard voorgebracht en Rüdiger kwam goed voor Maguire en kon zo de 0-3, via de duurste verdediger ter wereld, binnenduwen. In het slot werd het nog 1-3 dankzij een strafschopdoelpunt van Bruno Fernandes, maar verder raakte Manchester United niet meer.

Een mooie overwinning dus van Chelsea en op 1 augustus zullen zij het mogen opnemen tegen Arsenal. De club van onder meer Aubameyang schakelde gisteren Manchester City uit in de andere halve finale.