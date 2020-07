Genkse aanwinst is eindelijk op weg naar België en toont zich meteen ambitieus: "Via Genk naar Barcelona"

Racing Genk kan Daniel Munoz binnenkort dan toch op de club verwachten. De Colombiaanse verdediger zal mee opstappen op de chartervlucht met wielerfenomenen Quintana en Bernal.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar hij is nu dan toch onderweg naar België. "Een wonder, want de coronacrisis heeft er stevig ingehakt in Colombia. Alle klasses werden geraakt door de crisis."

Voor Munoz wacht er alweer twee weken quarantaine, maar de Colombiaan is toch blij dat hij eindelijk richting België trekt. "Ik ben blij dat God me deze kans gegeven heeft. Ik ben vooral blij dat ik op die vlucht zit", vertelt Munoz aan VTM Nieuws.

Bij Genk komt hij met Lucumi en Cuesta dan ook twee landgenoten tegen. "Zo zal ik me nooit alleen voelen. Dat heeft zeker een belangrijke rol gespeeld in mijn keuze. Dat en de competitie zelf."

"Vele denken dat de Belgische competitie makkelijker is dan de Premier League of La Liga. Maar ik heb al veel bekeken van de competitie en het gaat er hier ook stevig aan toe. Veel één op één en enorm fysiek. Dat ligt me wel."

Maar de ambities van Munoz reiken verder dan de Belgische competitie. "Ooit wil ik voor Barcelona spelen", droomt Munoz luidop. "Het is zeker mogelijk als je ziet hoeveel spelers er van Genk nu in de Premier League of La Liga spelen. Kijk maar naar Courtois, De Bruyne of Benteke."