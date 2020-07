Lionel Messi haalt pichichi-trofee binnen met twee doelpunten in makkelijke uitzege

De laatste wedstrijd van het seizoen zit erop voor FC Barcelona. Een zwak Alaves was geen partij voor Messi en co.

In tegenstelling tot de partij tegen Osasuna leken de sterren van Barcelona er deze keer wel zin in te hebben. Bij de rust stond Barcelona al 0-3 voor na doelpunten van Ansu Fati, Lionel Messi en Luis Suarez. Vooral die laatste van de Uruguayaan was een pareltje.

De tweede helft was overbodig, maar toch dikte Barcelona nog aan tot 0-5. Nelson Semedo en weer Messi zorgden voor de eindscore. Opvallend, bij Barcelona zaten er slechts drie veldspelers op de bank. De club kampte met heel wat schorsingen en blessures.

Voor Lionel Messi waren het zijn 24e en 25e doelpunt en daarmee lijkt hij zo goed als zeker te zijn van de Pichichi-trofee. Benzema volgt op vier doelpunten en komt later nog in actie, maar de kans is klein dat de Fransman die achterstand nog gaat overbruggen.

Lionel Messi gaf ook nog een assist. Zijn 21e al dit seizoen en daarmee verbreekt hij het oude record van Xavi.