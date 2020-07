Serie A: Dries Mertens valt geblesseerd uit, maar ziet Napoli wel winnen tegen Udinese

In de Serie A stonden er deze avond nog 4 matchen op het programma. Napoli nam het onder meer op tegen Udinese, maar Rode Duivel Dries Mertens moest de wedstrijd al na een half uur staken. Napoli won wel met 2-1 dankzij een doelpunt van Politano in de 95ste minuut.

Slecht nieuws voor Rode Duivel Dries Mertens. De aanvaller moest al na een half uur naar de kant door een blessure. Hij werd vervangen door Milik en de Poolse spits was enorm belangrijk, want hij stond nog maar net op het veld toen hij de 1-1 kon binnenleggen. Udinese had na 20 minuten de score geopend via Rodrigo De Paul. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar Politano kon in minuut 95 alsnog voor een overwinning voor Napoli zorgen. Deze zege is enorm belangrijk, want nu staat Napoli op de zesde met even veel punten als AC Milan.

Brescia is al zo goed als zeker van de degradatie, maar deze avond konden ze wel nog eens winnen. Brescia, de voorlaatste in de stand, nam het op tegen SPAL 2013, de laatste in de rangschikking, en het werd 2-1 dankzij twee doelpunten van Jaromir Zmrhal.

Andere wedstrijden:

Fiorentina-Torino: 2-0

Genoa-Lecce: 2-1