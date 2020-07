Nu is de transfer helemaal rond: Noah Fadiga verlaat Club Brugge voor de Eredivisie

Het was al langer duidelijk dat Noah Fadiga naar Heracles zou trekken, maar nu heeft de Nederlandse club de transfer van Fadiga officieel bekendgemaakt via haar website Hij komt over van Club Brugge.

Club Brugge laat de jonge Noah Fadiga naar Heracles Almelo vertrekken. De speler heeft nooit zijn kans gekregen in het eerste team van de Belgische topclub. De rechtsback speelde al sinds 2015 voor Club Brugge. Het vorige seizoen was Fadiga uitgeleend aan de Nederlandse tweedeklasser Volendam. Hij speelde 24 wedstrijden en daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist. Heracles heeft op haar officiële website aangekondigd dat Fadiga een contract voor drie seizoenen heeft ondertekend. De speler zei dat hij blij was om een speler te worden van de club: "Het is een mooie en warme club. Ik kan niet wachten om hier te beginnen." 𝗡 𝗢 𝗔 𝗛 𝗙 𝗔 𝗗 𝗜 𝗚 𝗔 ⚫️⚪️



