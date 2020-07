Juventus wil aanvaller wegplukken bij revelatie Atalanta

Door de prestaties van Atalanta Bergamo liggen heel wat topclubs op de loer voor enkele spelers van de Italiaanse club. Zo zou Juventus interesse tonen in Duván Zapata, de Colombiaanse aanvaller van Atalanta.

Juventus kijkt, ondanks de titel die dichterbij komt, vooruit naar een zomer die turbulent zou kunnen zijn op de transfermarkt. De Italiaanse topclub heeft heel wat offensieve weelde, maar toch zouden ze nog graag een aanvaller aan de selectie toevoegen.

Volgens Corriere Dello Sport toont Juventus interesse in Duván Zapata, de aanvaller van Atalanta Bergamo. Er ligt zelfs een aanbod klaar om de Colombiaan te binnen te halen. De Italiaanse media hebben het over een bedrag van 30 miljoen euro.

Duvan Zapata was niet altijd zeker van een basisplaats bij de revelatie van dit seizoen, maar hij kon de netten toch 17 keer doen trillen in 24 wedstrijden in de Serie A.