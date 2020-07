Thibaut Courtois wint Trofeo Zamora voor de derde keer in zijn carrière en breekt twee records

De Trofeo Zamora, uitgereikt door Marca, wordt gegeven aan de keeper met de beste verhouding tussen de gespeelde wedstrijden en het aantal tegendoelpunten in La Liga.

Voor de derde keer in zijn carrière won Thibaut Courtois de Trofeo Zamora, een trofee die de keeper beloont met de beste verhouding tussen de gespeelde wedstrijden en het aantal tegendoelpunten in La Liga.

Courtois had de trofee al gewonnen in de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014, toen hij voor Atlético Madrid speelde.

Met een ratio van 0,59 verslaat hij zijn eigen record van 0,65 in 2014, maar de Rode Duivel heeft ineens ook de beste ratio van alle Real Madrid-doelmannen uit het verleden. Het vorige record bij Real Madrid was 0,62 en werd in 1965 behaald door Antonio Betancourt. Het bewijst nog maar eens hoe belangrijk Courtois dit seizoen was voor de Spaanse topclub.