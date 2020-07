🎥 Van Karim Benzema tot Luis Suarez: De mooiste doelpunten uit La Liga op een rijtje!

Karim Benzema, Aritz Aduriz, Luis Suarez en zelfs Gonçalo Guedes: De mooiste pareltjes uit La Liga op een rijtje gezet!

De 34ste titel van Real Madrid, de teleurstelling bij Barcelona ​​ondanks voetbalvirtuoos Lionel Messi, verrassende Granada, net terug in La Liga maar al meteen gekwalificeerd voor de Europa League of zelfs de degradatie van Espanyol: het is een seizoen van jewelste geweest, La Liga die zondag eindigde. Maar een seizoen dat niet ontnomen werd van een aantal prachtige prestaties. Het bewijs geleverd door in het bijzonder Karim Benzema en Luis Suarez.

De pracht van Karim Benzema

Man van het einde van het seizoen, Karim Benzema haalde alles uit de kast door het kampioenschap te eindigen met zeven goals en twee assists in de laatste elf wedstrijden. Zijn briljante hak voor Casemiro tegen Espanyol en zijn onvergetelijke doelpunt tegen Valencia waren voor elke voetballiefhebber ware kunst om te zien op de Spaanse grasvelden.

De solo van Osasuna:

Een andere fitte man aan het einde van het seizoen, Gonçalo Guedes, die eind 2019 zijn enkel blesseerde en meer dan twee maanden afwezig was, moest wachten tot het laatste deel van de competitie om zijn talent te tonen. Niemand is zijn prachtige solo tegen Osasuna vergeten, waarbij hij zijn eerste doelpunt van het seizoen kon scoren. Onvoldoende voor Valencia, dat net als drie jaar geleden volgend seizoen van de Europa Cup wordt beroofd.

🔥 | Quelle superbe action individuelle de Guedes ! 😱🙌



— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 21, 2020

Het afscheidscadeau van Aritz Aduriz:

Op 39-jarige leeftijd kondigde Arit Aduriz het einde van zijn carrière in maart aan. De legendarische aanvaller van Athletic Bilbao (405 wedstrijden en 172 goals in het Baskische truitje) heeft last van ouderdomskwaaltjes en miste het einde van het seizoen. Aduritz speelt ook niet in de Copa del Rey-finale. Maar hij wilde toch een leuk afscheidscadeau achterlaten voor de supporters van Bilbao. In de vorm van een prachtig acrobatisch gebaar waarmee de Basken aan het begin van het seizoen Barça konden temmen (1-0).

#LaLigaSantander 🇪🇸:

Athletic.B 1-0 FC Barcelona



⚽️89’ Aritz Aduriz 🇪🇸



— Minutes de L'actualité (@MinutesActu) August 16, 2019

Ook hij heeft geen rustig seizoen gekend. Luis Suarez moest begin januari een knieoperatie ondergaan en vreesde dat hij het seizoen 2019-2020 niet zou kunnen voltooien. De gedwongen stop van La Liga besliste er anders over en de Uruguayaan kon uiteindelijk toch deelnemen aan de laatste elf competitiedagen. Zo voegde hij nog zes doelpunten toe aan zijn persoonlijke lijst. Maar het was nog voor zijn blessure dat Suarez zijn meesterwerk van het seizoen had uitgebracht. Een prachtige hak, één van de doelpunten van het seizoen en volgens Suarez zelf 'misschien wel de mooiste uit zijn carrière'.