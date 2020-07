Mogen supporters Bundesliga vanaf de herfst opnieuw naar wedstrijden gaan kijken? Duitse minister van Sport geeft meer uitleg

De Duitsers zijn optimistisch en hopen op een terugkeer van de fans later dit jaar.

Het seizoen 2020-2021 in de Bundesliga begint in september, maar de Duitse minister van Sport Horst Seehofer plant voor de herfst al een terugkeer van de fans naar de wedstrijden in de Duitse competitie.

"Ik denk dat we de toeschouwers de mogelijkheid kunnen geven om naar de stadions te komen, mits we sterke hygiënische maatregelen nemen. Dit kan al in de herfst beginnen, maar dan zijn het zeker nog niet volle stadions", vertelde hij aan de Münchner Merkur.