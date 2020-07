Arsenal ziet kans op Europa League door de neus geboord worden, nadat Pierre-Emerick Aubameyang zich kinderlijk laat beetnemen door Aston Villa-verdediger

Het verlies zal deze keer toch wel extra hard aankomen in de kleedkamer, gezien hoe de goal van Aston Villa tot stand kwam. Met twee overwinningen kon Arsenal nog kans maken op de Europa League, maar door het verlies tegen Aston Villa zien ze die kans door de neus geboord worden.

Het was kapitein en sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang die zich kinderlijk liet beetnemen bij een stilstaande fase, hét pijnpunt bij Arsenal.

Aubameyang moet lachen, terwijl hij Tyrone Mings bewaakt. De Engelse verdediger wou de Gabonese spits afleiden met een grap en slaagde in zijn opzet. Terwijl Aubameyang nog aan het lachen is, loopt Mings in om op de aankomende bal in te koppen. Mings brengt zo de bal tot bij Trezeguet, die het enige doelpunt van de wedstrijd maakt.

Mings 1⃣-0⃣ Aubameyang 😂



The Arsenal skipper was caught laughing as Mings beat him to flick on at the front post before Trezeguet got the opener for Aston Villa

What was he thinking🤔#ARSAVL #lsu pic.twitter.com/itD7XLEw0f