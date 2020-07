Na 990 dagen krijgt Mile Svilar nog eens zijn kans in een competitiewedstrijd van Benfica

990 dagen was het geleden dat Mile Svilar nog eens een competitiewedstrijd afwerkte voor Benfica. Gisteren kreeg de jonge doelman nog eens zijn kans.

Een 4-0 overwinning en een clean sheet dus voor de nog steeds maar 20-jarige Mile Svilar. De jonge doelman zal dus tevreden hebben teruggekeken op zijn eerste competitiewedstrijd in bijna drie jaar.

Svilar is vaste doelman bij Benfica B, maar bij het eerste team is hij pas derde doelman. Svilar komt in de pikorde pas achter Odysseas Vlachodimos en Ivan Zlobin.

Op 3 april 2019 kwam hij voor het laatst in actie voor Benfica tijdens een bekerwedstrijd tegen Sporting Lissabon. Sindsdien werkt hij zijn wedstrijden af op het tweede niveau van Portugal.

Svilar verliet Anderlecht in 2017, omdat hij eerste doelman wou worden. Die ambities heeft hij ook bij Benfica nog niet weten waar te maken.