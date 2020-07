Thibaut Courtois wint Zamora-trofee: "Kopbal tegen Valencia was mijn meest memorabele moment van het seizoen"

Thibaut Courtois kon dankzij amper 20 tegendoelpunten de Trofeo Zamora in ontvangst nemen. Courtois blikt nog eens terug op zijn ijzersterke seizoen.

Amper 20 doelpunten tegen en 18 clean sheets, dat zijn de cijfers die ervoor zorgden dat Courtois zich de beste doelman van Spanje mag noemen. Met de Trofeo Zamora wordt dat nog eens bevestigd, al gaat die prijs naar Courtois omdat hij het minst aantal doelpunten tegen kreeg.

Courtois keek terug op enkele sleutelmomenten doorheen het seizoen. "Er waren de saves tegen Valencia en Getafe. Ook de redding op een kopbal tegen Eibar was een goed moment."

"Maar de kopbal tegen Valencia zal mij het meeste bijblijven. Daarmee kon ik mee een belangrijk punt uit de brand slepen."

Courtois zorgde met een kopbal in de allerlaatste van de seconden van de wedstrijd nog voor doelgevaar en het was Karim Benzema die de rebound alsnog in doel verwerkte.

😱 | Benzema maakt gelijk in de allerlaatste seconden van de wedstrijd! 🔥1️⃣-1️⃣ #ValenciaRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/k1azBPt0cz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 15, 2019