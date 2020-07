Virton-Beerschot herspelen? Dat is zelfs onmogelijk geworden

Wat zijn ze bij Virton eigenlijk van plan voor zondag? Bij de KBVB en Beerschot gaan ze ervan uit dat de overbodige match wordt gespeeld. Maar de Luxemburgers zijn blijkbaar niet van plan enige medewerking te verlenen. Meer nog, hun spelers tasten nog steeds in het duister.

Virton heeft intussen bij de rechtbank in eerste aanleg gevraagd om de wedstrijd toch niet te moeten spelen. Ze vinden dat er niets meer op het spel staat. Die match zondag spelen is trouwens onmogelijk. Al zouden ze al aan de benodigde spelers komen, die hebben al maanden niet meer collectief getraind.

De meeste spelers van de Luxemburgse club hebben niets meer gehoord van het bestuur en onderhouden hun conditie individueel. Ze staan ook nog steeds op technische werkloosheid en hebben geen oproep gekregen om zondag te spelen. Daarvoor zouden ze hen trouwens van de technische werkloosheid moeten afhalen.

Aangezien het toch al woensdag is, is de kans onbestaande dat Virton een ploeg bij elkaar krijgt. Of het moet zijn dat ze een resem jeugdspelers het veld opsturen. De A-kernspelers zijn het al langer beu, maar de club dreigde zelfs naar de rechtbank te stappen als ze met een nieuwe club zouden onderhandelen.