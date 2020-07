🎥 Een overzicht: Wie zijn de beste vrije trappen-nemers in Europa?

Nu bijna alle competities hun kampioen kennen kijken we eens naar wie het beste vrije trappen neemt in Europa.Cristiano Ronaldo, Messi en Kevin De Bruyne komen allemaal in het lijstje voor, maar wie staat dit seizoen op nummer één? Hieronder een overzicht.

De meeste teams kunnen het zich tegenwoordig niet meer veroorloven om zonder een vrijetrap-specialist het veld te betreden.

In een moeilijk spel waarin aanvallende teams worstelen om de verdediging van de tegenstander op zijn kop te zetten, kan een goed geleverde vrije trap een doorslag zijn.

Daarom ook dat het zo'n belangrijke rol is en de specialisten in vrije trappen quasi altijd een speciale plaats in het wereldvoetbal krijgen. Twijfelt u eraan? Een korte blik op de geschiedenis van geweldige spelers zoals David Beckham, Roberto Carlos of Ronaldinho, om er maar een paar te noemen kan ervoor zorgen dat je van gedachten verandert.

Laten we zonder verder oponthoud kijken naar de beste freekick-nemers in het Europese voetbal:

10. Trent Alexander-Arnold - Liverpool:

Trent Alexander-Arnold is redelijk nieuw op het grote toneel. Maar in de korte tijd dat hij er is heeft hij al veel bewezen. De 21-jarige rechtsback van Liverpool is een essentieel onderdeel van Jurgen Klopp's titanenteam, de regerende Champions League-winnaars en de huidige Premier League-kampioenen.

Met een Beckham-achtige flair krult hij ze in doel, en zo groeit de status van Trent Alexander-Arnold. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen een meedogenloos Chelsea waren alle kwaliteiten van hem te zien en dat zorgde voor een geweldige kijkervaring.

De jonge Engelsman scoorde tot nu toe slechts 5 vrije trappen, maar hij heeft nog maar twee jaar ervaring en door de manier waarop hij ze in doel knalt, zou je kunnen zeggen dat hij hier is om te blijven.

9. Cristiano Ronaldo - Juventus:

Cristiano Ronaldo is hier misschien meer vanwege zijn prestaties in het verleden dan in het heden. Het zou echter allesbehalve eerlijk zijn om een ​​man die dit seizoen 50 doelpunten heeft gemaakt, weg te laten. Er was zelfs een tijd, niet zo lang geleden, dat Cristiano Ronaldo's vrijetrap-vaardigheden ongeëvenaard waren. Maar eerlijk is eerlijk. Tegenwoordig is dat niet meer zo. In september stond hij nog dicht bij het trieste record van meest gemiste vrije trappen ooit in de Serie A. Hij miste toen maar liefst 18 vrije trappen.

Of daar nog verandering in komt, dat valt af te wachten maar laten we hem het voordeel van de twijfel geven. Beroemd om het populair maken van de "knuckle ball", staat de Portugese levende legende erom bekend ballen in de bovenste hoek te schieten, waardoor keepers aan de grond genageld staan. Maar met slechts 1 doelpunt gescoord uit een directe vrije trap in de afgelopen 2 seizoenen, en het bijna behalen van een record dat niemand wil, komt Ronaldo niet verder dan #9 op deze lijst.

2019/20Free kick goals🇦🇷 Messi ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Sevilla (home)Valladolid (home)Celta (home)Celta (home)Osasuna (home)🇵🇹 Ronaldo ⚽️Torino (home) pic.twitter.com/LRlcA8FPfz — 🔆Diego (@youmadeitall) July 19, 2020

8. Hakan Calhanoglu - AC Milan:

Hakan Calhanoglu heeft een aantal vrije trappen gescoord die niet hadden mogen worden gescoord. Zo hij is uitdagend. Hij is de laatste tijd niet in de topvorm geweest, die we van hem gewend zijn. Dit seizoen scoorde hij tot nu toe slechts één directe vrije trap.

Echter, niet zo lang geleden, in het seizoen 2014-2015 om precies te zijn, betekende een vrije trap door Calhanoglu automatisch dat de keeper de bal van uit achterkant van het net zou moeten vissen. Hij scoorde dat seizoen maar liefst 9 doelpunten en allemaal uitsluitend uit vrije trappen.

Sinds de herstart ziet Calhanoglu eruit als een speler die vernieuwde energie gevonden heeft en dat zou misschien wel eens kunnen betekenen dat hij al zijn gereedschappen in de doos nog eens aanscherpt. In zijn clubcarrière scoorde hij in totaal 24 doelpunten uit directe vrije trappen.

Hier nog even een opfrissing van zijn talent als vrijtrap-nemer:

7. David Alaba - Bayern München:

David Alaba blijft een bedreiging vormen voor directe vrije trappen. Zijn linkervoet kwam Bayern München al heel vaak ten goede en hij was in topvorm dit seizoen.

Alaba vertelde vorig jaar zelf hoe hij aan zijn traptechniek heeft gewerkt:

Ik begon al op jonge leeftijd aan mijn vrije trappen.

Mehmet Scholl was mijn coach in het reserveteam en hij maakte veel tijd voor mij. Hij heeft me echt geholpen mijn techniek te verfijnen. Lewy en ik blijven doordeweeks vaak op het veld en oefenen vrije trappen. Twintig minuten tenminste, soms een half uur.

Mehmet Scholl was destijds een vrije trap-maestro en scoorde minstens 13 doelpunten (officiële records werden niet bewaard vóór 1993, toen hij al 16 doelpunten behaald had) uit vrije trappen tijdens zijn tijd bij Bayern München.

De Oostenrijkse international heeft nu 11 goals uit vrije trappen in zijn carrière.

AlaBOOOOOM! 💥 @David_Alaba has scored some absolute BANGERS for FC Bayern! Which one of these free kick masterclasses is your favorite? 🤔 #MiaSanMia pic.twitter.com/8rUJOCTfv5 — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) September 5, 2019

6. Kevin De Bruyne & Dani Parejo - Manchester City & Valencia:

Soms is kiezen verliezen, deze toppers zijn op vlak van vrije trappen gewoon volledig gewaagd aan elkaar, dus hoewel sommigen het niet zullen eens zijn, is de beste oplossing ze naast elkaar zetten. U mag zelf beslissen wie uw voorkeur heeft.

Kevin De Bruyne is zo'n speler die uitblinkt in alles. Assists, goals, vrije trappen, rechtervoet, linkervoet... Te veel om op te noemen. De Rode Duivel is een ongelofelijke balvirtuoos en staat bekend om zijn precisie.

De Bruyne was dit seizoen wederom de man die de vrije trappen nam bij Manchester City. Een ploeg die eigenlijk vol zit met spelers die dat kunnen. KDB heeft net zoals Dani Parejo 12 vrije trappen gescoord.

Parejo, de veteraan die speelt voor Valencia is dit seizoen extreem efficiënt geweest. Hij is makkelijk een van de beste vrijetrappers van La Liga.

5. Paulo Dybala - Juventus:

Het lijkt er bijna op dat Paulo Dybala's persoonlijke missie dit seizoen was om Juve te bewijzen hoeveel ze er spijt van zouden hebben gehad als ze hem afgelopen zomer hadden laten vertrekken, nadat hij op het punt stond naar Manchester United of Tottenham Hotspur te verhuizen. Point made, zou ik zeggen!

Paulo Dybala is al jaren een van de beste vrijetrapnemers in Europa en je zou bijna kunnen stellen dat hij nu de op één na beste linkervoet ter wereld heeft.

De 26-jarige aanvallende middenvelder heeft 13 vrije trap-goals op zijn naam staan ​​en het ziet er niet naar uit dat zijn techniek hem binnenkort abrupt zal verlaten. Dat betekent dat er voor de voetballiefhebber dus nog veel mooie vrije trappen zullen zijn.

Sarri: “What the f*** are you doing shooting from there?”Dybala: 🎯What a free-kick 🤩 pic.twitter.com/OwgKbISlV9 — Goal (@goal) December 3, 2019

4. Neymar Jr - Paris Saint-Germain:

Neymar scoorde enkele absolute pareltjes uit vrije trappen. Maar geen enkele was zo memorabel als zijn bijna onmogelijke vrije trap voor Barcelona tegen Paris Saint-Germain op die noodlottige nacht.

De Braziliaan wiens toekomst tegenwoordig het onderwerp van veel discussie is, blijft een van de beste spelers ter wereld en scoorde tot nu toe 15 vrije trappen in zijn carrière. En dat eigenlijk één van zijn minder gebruikte kwaliteiten.

Hier nog enkele voorbeelden:

4⃣ fantastic @neymarjr #UCL free-kicks. But which one is best? pic.twitter.com/BoE2twP5s6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 7, 2018

3. Aleksandar Kolarov - AS Roma:

Velen noemen hem "De Servische Roberto Carlos." De 34-jarige linksback is zo getalenteerd dat er over hem en de legendarische Braziliaan in één adem gepraat wordt als het gaat om vrije trappen.

De voormalige Manchester City-speler blijft formidabele vrije trappen leveren en de laatste paar seizoenen was hij een van de beste vrije-schopnemers in Europa. Hij scoorde dit seizoen alleen al 3 vrije trappen voor zijn club.

Kolarov kan ze van een behoorlijke afstand trappen en is ook goed in de bal boven de muur in het net te schoppen van buiten de box.

We interrupt your timeline with this absurd free-kick from Aleksandar Kolarov (via @ASRomaEN pic.twitter.com/4rIefQxfpi — ESPN UK (@ESPNUK) August 7, 2019

2. Miralem Pjanic - Juventus:

Miralem Pjanic vertrekt aan het einde van het seizoen naar Barcelona. Hij heeft Juventus echter goed genoeg gediend en heeft hen gezegend met een aantal prachtige vrije trap-goals. Het is dus vrij zeker dat hij zal worden gemist door de Bianconeri.

De 30-jarige Bosniër wisselde af met anderen, waaronder Paulo Dybala, op het gebied van vrije trappen, maar hij is in de loop van zijn carrière succesvoller geworden in het nemen van de vrije trappen, dan zijn teamgenoten.

👌 Perfect precision from @Miralem_Pjanic vs. Chievo 🎯📲 @ TAG a mate who can hit a free-kick like this! #GoalOfTheDay pic.twitter.com/ukkggxAPGc — JuventusFC (@juventusfcen) November 6, 2019

Pjanic scoorde 22 vrije trappen in zijn carrière en in de Catalaanse hoofdstap hopen dat hij meer van hetzelfde kan produceren. Oh wacht, of misschien nog niet meteen omdat ze al iemand voor hem in de pikorde hebben daar...

1. Lionel Messi - FC Barcelona:

Lionel Messi is niet begonnen als specialist in vrije trappen. Het is gewoon een van de vaardigheden die de kleine Argentijn onderweg heeft opgepikt.

Lionel Messi is naast Cristiano Ronaldo misschien wel de grootste moderne voetballer, hij is ook al een tijdje de beste vrijetrapnemer in Europa.

Hij scoorde een duizelingwekkende 48 vrije trappen voor FC Barcelona. Hij scoorde er dit seizoen al 5 en 8 in beide seizoenen van 2017-2018 en 2018-2019. Dat zijn gewoon hallucinante cijfers. Maar aan de andere kant zijn bijna alle cijfers die tijdens zijn carrière voorlegt Messi hallucinant.

Lionel Messi is bijna niet te stoppen met vrije trappen en wanneer hij besluit de bal in de bovenste hoeken te knallen, worden keepers vaak gedegradeerd tot slechts toeschouwers.

You can only do so much when trying to stop a Messi free kick ... #Messi pic.twitter.com/xWgdVNKz51 — Samrat sanwa (@SamratSanwa) July 17, 2020