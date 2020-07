Wordt Virton-Beerschot nog gespeeld? KBVB wilt duidelijkheid van Luxemburgers

Alle gekheid op een stokje enkele weken geleden toen werd bekendgemaakt dat de wedstrijd tussen Beerschot en Virton opnieuw gespeeld zou moeten worden. Maar de KBVB weet niet of de organisatie wel in orde zal komen voor de wedstrijd van zondag.

Virton heeft op dit moment wel meerdere katjes te geselen. Ze zijn er niet in geslaagd om een proflicentie te bekomen en zakken voorlopig naar tweede amateur. Daarom communiceerden de Luxemburgers dat ze de wedstrijd misschien wel zouden laten varen aangezien er voor beide ploegen niets meer te winnen valt. Indien VIrton hun licentie wel behaalt en de wedstrijd wint, klimmen ze over Westerlo naar de leidersplaats in het algemeen klassement.

Als de return van de promotiefinale tussen Beerschot en Leuven toch niet door zou kunnen gaan, kunnen ze als leider van het algemene klassement nog kans maken op promotie.

Geen communicatie = spelen

Maar de wedstrijd tussen Virton en Beerschot staat zondagavond al gepland en de KBVB weet niet of die dan effectief gespeeld zal worden. Virton heeft via de rechtbank in eerste aanleg om een annulering gevraagd , maar er is nog niets beslist.

Daarom heeft de KBVB Virton voor een ultimatum gezet weet Het Nieuwsblad. Als er vrijdagavond geen communcatie plaatsvindt van Virton, gaat de wedstrijd gewoon door.