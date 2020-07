Racing Genk en AZ in overleg over doorgaan oefenwedstrijd

Het oefenduel van Racing Genk tegen AZ komende zaterdag hangt aan een zijden draadje na de positieve test van Genk-doelman Maarten Vandevoordt.

Het is al de tweede positieve test in de selectie van Racing Genk nadat eerder Paul Onuachu positief testte. Na een periode in quarantaine testte Onuachu opnieuw negatief en sloot hij opnieuw aan bij de groep.

Maar nu Vandevoordt ook besmet is, is het nog maar de vraag of de oefenwedstrijd tegen AZ van komende zaterdag door zal gaan. De selectie van Racing Genk is momenteel op trainingskamp in Zeeland. Woensdag stond Vandevoordt nog een hele wedstrijd tussen de palen tegen FC Utrecht.

Alle spelers van Racing Genk zullen nog voor de wedstrijd tegen AZ getest moeten worden, de uitslag daarvan zal bepalen of de wedstrijd doorgaat.