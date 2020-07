Collegialiteit in de Premier League: Schmeichel neemt het op voor David De Gea

David De Gea zit niet in de vorm van zijn leven. De Spaanse doelman van Manchester United rijgt de de flaters aaneen de laatste speeldagen, maar Leicester-collega Kasper Schmeichel neemt het op voor De Gea.

Schmeichel vindt het vooral niet gepast dat diegene die commentaar geven, zelf nooit doelman geweest zijn. "Doelmannen worden met een vergrootglas bekeken", zegt de Leicester-doelman bij BBC Radio. "Hij wordt beoordeeld door mensen die nog nooit in doel gestaan hebben. Dat is niet fair, want geen enkele analist was vroeger een doelman", gaat hij verder.

Daarmee doelt hij onder meer op de commentaar van Roy Keane na een flater van De Gea tegen Tottenham. "Ik zou hem niet toelaten op de bus na de match. Laat hem maar een taxi nemen naar Manchester", klonk het toen.

Iets wat Schmeichel dus niet correct vindt. "Ze gaan in op technische details waar ze niets van weten. Om hem dan zo de grond in te boren, dat vind ik echt niet eerlijk", besluit de Deen.

Bekijk hier de tirade van Roy Keane nog eens:

"Maguire. De Gea. I wouldn't even let them on the bus after the match. Get a taxi back to Manchester!" 😂



Safe to say that Roy Keane wasn't impressed with some of those Man Utd performances in the first half 😱 pic.twitter.com/Qvf8035d7Q — Soccer AM (@SoccerAM) June 19, 2020