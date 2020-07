Manchester United zit achter 16-jarig wonderkind van stadsrivaal City

Bij Manchester United hebben ze hun vizier gericht op een 16-jarig talent van stadsrivaal Manchester City. Charlie McNeill maakte eerder al de omgekeerde beweging.

McNeill kreeg bij Manchester City nog een voorstel tot contractverlenging maar ging niet op de aanbieding in. Daarom denken ze bij Manchester United dat ze een goede kans hebben om hem weg te plukken zegt The Daily Mail.

Op Instagram kondigt het talent zijn afscheid al aan bij Manchester City, het lijkt erop dat de overstap naar United in de finale fase zit. In de vroegere jeugdreeksen speelde McNeill al voor Manchester United. In september wordt McNeill 17 jaar, hij is ook Engels jeugdinternational.