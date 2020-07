OFFICIEEL: KRC Genk bouwt aan de toekomst met meerjarencontract voor jeugdinternational

KRC Genk wil de komende weken, maanden en jaren verder bouwen aan de toekomst. In die optiek hebben ze nu een jong talent een meerjarencontract gegeven.

Jeugdinternational Bilal El Khannouss heeft zijn eerste contract getekend bij KRC Genk. HIj tekende voor drie seizoenen. Dat hebben de Genkies laten weten via de sociale media.

De 16-jarige aanvallende middenvelder is volgens Genk een een creatieve nummer 10 die altijd veel lef toont en dominant is in zijn spel.

"Bilal heeft het afgelopen jaar getoond wat hij in zijn mars heeft. We zijn verheugd dat zo'n talent bewust kiest voor KRC Genk om zich verder te blijven ontwikkelen", is technisch directeur Koen Daerden duidelijk.