Glenn Neven: "Mensen verwachten dat Lommel meteen mee zal doen voor de prijzen, maar dat is nog wat te vroeg"

Lommel SK heeft de wind in de zeilen, dat is het minste wat je kan zeggen. Met de overname door de City Football Group beschikken de Noord-Limburgers over enorm veel expertise én een dikke portefeuille. Kunnen/mogen/moeten ze aan de Gestelsedijk een plaatsje in de bovenste regionen van 1B ambiëren?

Voetbalkrant.com sprak met Glenn Neven over het 'nieuwe' Lommel SK. Een maand voor de competitiestart is er bij Lommel nog werk aan de winkel. "De nieuwe jongens sluiten met mondjesmaat aan. Ook de trainer was er donderdag voor het eerst bij", aldus Neven.

Liam Manning is al even in het land, maar moest een negatieve coronatest afwachten alvorens hij zich effectief op de club mocht melden. "Hij leidde de training nog niet, dat deed T2 Peter van der Veen. De T1 keek vanop de zijlijn toe. We hebben er enkele zware trainingsweken opzitten. Na ons vrij weekend zal Manning maandag wellicht de touwtjes in handen nemen. Een goede zaak, want het is toch altijd anders als de T1 er niet is", bekent de ervaren verdediger.

Lommel haalde al enkele keren zwaar uit op de transfermarkt. Iets wat in het verleden niet evident bleek te zijn. "Manfred Ugalde is nog niet in het land. Verschueren en Wuytens wel. Het is inderdaad straf dat deze jongens bij Lommel spelen. Ze hebben hun strepen al verdiend de voorbije jaren. Zeker iemand als Wuytens, die vorig seizoen nog gewoon voor de titel speelde in Nederland. Een enorme transfer voor ons, al besef ik natuurlijk ook dat er zo geen tien meer zullen volgen", aldus Neven.

Voor de prijzen?

Door de nieuwe structuur en financiële slagkracht van Lommel SK,zal de lat hoger worden gelegd, ook door de buitenwereld.

Daar waar behoud vorig seizoen hét doel was, moet het dit seizoen wat meer zijn. Al blijft Neven erg nuchter in zijn uitspraken: "Mensen verwachten misschien dat Lommel dit seizoen meteen al zal meedoen voor de prijzen. Maar dat lijkt me eerlijk gezegd nog wat vroeg. We komen van ver. Laat ons eerst zo snel mogelijk een veilige plaats te pakken krijgen om van daaruit verder te werken. Ik denk dat het erg belangrijk is om geen stappen over te slaan. Al is het geen geheim dat de groep naar 1A wil op termijn", besluit Neven, die afgelopen seizoen een plaatsje kreeg in het team van het jaar in 1B.